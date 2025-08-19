У російському Волгограді знову горить НПЗ після атаки дронів
У ніч проти 19 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгограді, де спалахнула пожежа.
Про це повідомляють місцеві пабліки і підтвердив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров.
Атака дронів на НПЗ у Волгограді
Жителі російського Волгограда чули вночы близько десяти вибухів і бачили спалахи в районі місцевого НПЗ.
Бочаров заявив про відбиття масованої атаки безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області.
– На півдні міста Волгограда внаслідок падіння уламків БПЛА виникло загоряння покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні №16 і на території НПЗ. Для локалізації та гасіння загорянь на місці працюють пожежники, – уточнив він.
За його словами, обійшлося без постраждалих.
В аеропорту Волгограда запроваджували тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден.
У Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття над Волгоградською областю 13 безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.
