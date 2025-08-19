У російському Волгограді знову горить НПЗ після атаки дронів

У ніч проти 19 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгограді, де спалахнула пожежа.

Про це повідомляють місцеві пабліки і підтвердив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров.

Атака дронів на НПЗ у Волгограді

Жителі російського Волгограда чули вночы близько десяти вибухів і бачили спалахи в районі місцевого НПЗ.

Зараз дивляться

Бочаров заявив про відбиття масованої атаки безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області.

– На півдні міста Волгограда внаслідок падіння уламків БПЛА виникло загоряння покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні №16 і на території НПЗ. Для локалізації та гасіння загорянь на місці працюють пожежники, – уточнив він.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

В аеропорту Волгограда запроваджували тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден.

У Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття над Волгоградською областю 13 безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.