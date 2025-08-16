Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

У Волгограді пожежа на НПЗ: небо затягнув густий чорний дим

пожежа у Волгограді
Скриншот: відео із соціальних мереж

Жителі російського міста Волгоград повідомляють про стовп густого чорного диму в районі нафтопереробного заводу.

Про це пишуть низка російських Telegram-каналів.

Пожежа на НПЗ у Волгограді

Перед пожежею на НПЗ у Волгограді Росавіація інформувала про тимчасові обмеження повітряного простору. Його закривали майже на 2 години. Також у місті оголошували повітряну тривогу.

Офіційних пояснень щодо причин задимлення наразі немає.

Проте декілька Telegram-каналів повідомили, що йдеться нібито про “планове скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей”.

Водночас користувачі у коментарях пишуть, що “пожежники туди мчать планово чи їх забули попередити?”.

Український журналіст Денис Казанський назвав версію про “планове скидання нафтопродукту” новим шедевром від творців “бавовни” та “компактного врожаю”.

Напередодні у Рязанській області Росії стався вибух у пороховому цеху заводу Еластик, який спеціалізується на виробництві зброї і боєприпасів.

Внаслідок інциденту є загиблі й десятки постраждалих.

пожежа на промпідприємстві в Тернополі

