У Волгограді пожежа на НПЗ: небо затягнув густий чорний дим

Жителі російського міста Волгоград повідомляють про стовп густого чорного диму в районі нафтопереробного заводу.

Про це пишуть низка російських Telegram-каналів.

Пожежа на НПЗ у Волгограді

Перед пожежею на НПЗ у Волгограді Росавіація інформувала про тимчасові обмеження повітряного простору. Його закривали майже на 2 години. Також у місті оголошували повітряну тривогу.

Офіційних пояснень щодо причин задимлення наразі немає.

Проте декілька Telegram-каналів повідомили, що йдеться нібито про “планове скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей”.

Водночас користувачі у коментарях пишуть, що “пожежники туди мчать планово чи їх забули попередити?”.

Український журналіст Денис Казанський назвав версію про “планове скидання нафтопродукту” новим шедевром від творців “бавовни” та “компактного врожаю”.

Волгоград, задимлення на НПЗ pic.twitter.com/MZVkX5FaQt — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) August 16, 2025

Напередодні у Рязанській області Росії стався вибух у пороховому цеху заводу Еластик, який спеціалізується на виробництві зброї і боєприпасів.

Внаслідок інциденту є загиблі й десятки постраждалих.

