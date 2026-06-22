Українські військові системно атакують об’єкти в районі Керченської протоки, щоб позбавити Росію можливості підтримувати логістику, транспортувати паливо та забезпечувати окупаційні війська у Криму й на Півдні України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW назвали мету ударів ЗСУ по цілях у Керченській протоці

Аналітики зазначають, що в ніч проти 21 червня українські підрозділи СБУ, Сил безпілотних систем, ГУР та Сил спеціальних операцій провели масштабну операцію проти російської логістичної та паливної інфраструктури в окупованому Криму та Краснодарському краї.

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Серед уражених цілей — порт Кавказ у Краснодарському краї, резервуарний парк і нафтобаза, які використовуються для постачання пального до окупованого Криму.

Також під удар потрапила нафтобаза ТЕС-Термінал-1 у Керчі, через яку, за даними українських військових, Росія перевалює мазут, скраплений газ та інші нафтопродукти через Керченську протоку.

В ISW звернули увагу, що цей об’єкт розташований менш ніж за кілометр від Керченського мосту та має критичне значення для забезпечення поромного сполучення між окупованим півостровом і територією РФ.

Крім паливної інфраструктури, українські сили завдали ударів по російській системі протиповітряної оборони. За даними української сторони, були виведені з ладу чотири радіолокаційні станції С-400, два комплекси Панцир, а також окремі радіолокаційні системи поблизу Керчі.

В ISW зазначають, що атаки вже почали створювати для Росії реальні логістичні проблеми.

Після ударів окупаційна влада Криму оголосила обмеження на продаж пального, а в Севастополі запровадили заходи економії — тимчасово скоротили роботу громадського транспорту, обмежили діяльність великих торговельних мереж та призупинили окремі поромні перевезення.

Також Росія тимчасово зупинила частину роботи поромної переправи через Керченську протоку та рекомендувала вантажному транспорту використовувати альтернативний маршрут через окуповані Маріуполь, Мелітополь і Сімферополь.

На думку аналітиків, такі рішення свідчать про поступове зростання навантаження на систему забезпечення окупаційних військ.

В ISW наголошують, що нинішні удари є частиною більш широкої кампанії України, спрямованої на позбавлення РФ можливості використовувати окупований Крим як військовий плацдарм.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 червня українські сили вже завдали удару по логістиці РФ у районі тимчасово окупованого Криму. Тоді під атакою опинився залізничний міст через Північно-Кримський канал.

Удару було завдано по мосту в районі Роздольного, який російські війська використовують для військових перевезень та забезпечення окупаційного угруповання.

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