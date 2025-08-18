Україна готова придбати у США зброю на $100 млрд в обмін на гарантії безпеки – FT

Україна готова придбати американську зброю на $100 млрд, профінансовану Європою, щоб отримати гарантії безпеки від США після мирної угоди з Росією.

Про це йдеться в документі, з яким ознайомилася Financial Times.

Україна готова придбати зброю США на $100 млрд

Згідно з документом, Київ і Вашингтон також укладуть угоду на $50 млрд для виробництва дронів за участю українських компаній, які стали піонерами цієї технології після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Зараз дивляться

Київ поділився пропозиціями щодо нових угод із безпеки зі США у списку тез для обговорення з європейськими союзниками напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі в понеділок.

Про це повідомили чотири особи, обізнані з цим питанням.

У документі не зазначено, яку саме зброю Україна планує закупити в межах угоди, але Київ чітко заявляв про бажання придбати щонайменше 10 американських систем протиповітряної оборони Patriot для захисту міст і критичної інфраструктури, а також інші ракети та обладнання.

Документ не містить уточнень, яка частина угоди щодо дронів передбачає закупівлю, а яка – інвестиції.

Пропозиція України зроблена у відповідь на прагнення Трампа підтримати американську промисловість.

У понеділок у Білому домі, відповідаючи на питання про подальшу військову допомогу Україні, Трамп заявив: Ми нічого не віддаємо. Ми продаємо зброю.

Аргументи України щодо припинення вогню

У документі детально описується, як Україна планує представити власні аргументи США після того, як Трамп, здавалося, наблизився до позиції Росії щодо завершення війни під час зустрічі з президентом Путіним на Алясці минулого тижня.

У ньому повторюється заклик України до припинення вогню, який раніше підтримував Трамп, але відмовився від нього після зустрічі з Путіним на користь досягнення всеосяжної мирної угоди.

У документі зазначається, що “тривалий мир має ґрунтуватися не на поступках і безоплатних подарунках Путіну, а на міцній системі безпеки, яка запобігатиме майбутній агресії”.

Додається, що нещодавні сюжети в російських ЗМІ свідчать: Кремль не налаштований серйозно на мирну угоду і зневажливо оцінює лідерство Трампа, про що свідчать образливі висловлювання відомого телеведучого Володимира Соловйова на адресу президента США.

Україна не прийме жодної угоди, що передбачає територіальні поступки Росії, і наполягає на припиненні вогню як першому кроці до повного мирного врегулювання, йдеться в документі.

Згідно з документом, Київ також відкидає пропозицію Путіна, озвучену Трампу на Алясці, заморозити решту лінії фронту в обмін на відведення українських військ із частково окупованих східних районів Донецької та Луганської областей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.