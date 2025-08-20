МЗС Польщі висловить протест РФ через порушення повітряного простору країни

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про чергове порушення повітряного простору країни з боку Росії.

Про це очільник польського МЗС повідомив у соцмережі Х.

Російський дрон порушив повітряний простір Польщі: що відомо

За його словами, польська влада встановила, що безпілотник прилетів зі сходу. Також очільник МЗС Польщі додав, що порушнику повітряного простору країни буде висловлено протест.

– Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. МЗС висловить протест проти винуватця, – написав Сікорський.

Речник польського МЗС Павел Вронський уточнив у коментарі Reuters, що йдеться про російську версію безпілотника Shahed.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав провокацією з боку РФ падіння на території країни російського безпілотника.

– Ми вчергове маємо справу з провокацією з боку Російської Федерації. Маємо справу з російським безпілотником у вирішальний момент, коли тривають мирні переговори. Маємо з ним справу у момент, коли є надія, що ця війна, яку оголосила Росія – війна проти Української держави, а також війна, що загрожує безпеці країн НАТО, – має шанс закінчитися. Росія знову провокує, – цитує міністра Польське радіо.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня на кукурудзяне поле в селі Осіни в Люблінському воєводстві Польщі впав невідомий об’єкт, який потім вибухнув.

На місце події виїхали правоохоронці, які в кукурудзяному полі знайшли розкидані, обгорілі металеві та пластикові елементи.

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, але були вибиті шибки в декількох сусідніх будинках.

Польські військові заявили, що за попередніми записами радарів вночі не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі.

