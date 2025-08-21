Чехія може доєднатися до миротворчої місії в Україні – Павел

Якщо міжнародні миротворчі сили будуть розгорнуті на території Україні, Чеська Республіка має і повинна бути їх частиною, оскільки вона є активним учасником мирного процесу.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю ČTK.

Павел підтримав участь Чехії у миротворчій місії в Україні

За його словами, конкретна участь залежатиме від форми угоди про гарантії безпеки.

Зараз дивляться

– Також існує ідея щодо створення певної демілітаризованої зони вздовж лінії зіткнення, про що буде домовлено. Така зона підлягатиме не лише технічному, а й фізичному нагляду. Ймовірно, також буде розгортання певних міжнародних сил, – наголосив він.

Водночас днями міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що наразі для Чехії нічого подібного не розглядається.

Вона сказала, що якщо після припинення вогню чеські солдати діятимуть в Україні, це може бути схоже на ситуацію після військового конфлікту в колишній Югославії, наголосивши, що чеські війська не будуть на лінії зіткнення у разі війни.

– Я не можу уявити, яким буде результат, адже донедавна російська сторона відмовлялася розміщувати будь-які іноземні сили на території України. А тепер, можливо, відбудеться певна зміна позиції, – сказав Павел.

За словами речника Міноборони Давида Шіми, у разі залучення чеської армії можна говорити, наприклад, про навчання українських солдатів або допомогу в розмінуванні.

Будь-яке можливе розгортання чеських військових в Україні має бути схвалене урядом та обома палатами парламенту країни.

Напередодні президент Литви Гітанас Науседа висловив готовність сприяти наданню гарантій безпеки Україні, зокрема щодо розміщення литовських військ у складі міжнародних миротворчих сил.

Франція, Німеччина та Велика Британія також пропонують розмістити свої війська на території України в рамках гарантій безпеки.

Джерело: České novin

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.