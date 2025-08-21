Укр Рус
Валентина Летяк, редактор ленты
4 мин.

Чехия может присоединиться к миротворческой миссии в Украине – Павел

Петр Павел
Фото: Факти ICTV

Если международные миротворческие силы будут развернуты на территории Украины, Чешская Республика должна быть их частью, поскольку она является активным участником мирного процесса.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью ČTK.

Павел поддержал участие Чехии в миротворческой миссии в Украине

По его словам, конкретное участие будет зависеть от формы соглашения о гарантиях безопасности.

— Также существует идея о создании определенной демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения, о чем будет договорено. Такая зона будет подлежать не только техническому, но и физическому надзору. Вероятно, также будет развертывание определенных международных сил, — подчеркнул он.

В то же время на днях министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что пока для Чехии ничего подобного не рассматривается.

Она сказала, что если после прекращения огня чешские солдаты будут действовать в Украине, это может быть похоже на ситуацию после военного конфликта в бывшей Югославии, подчеркнув, что чешские войска не будут на линии соприкосновения в случае войны.

— Я не могу представить, каким будет результат, ведь до недавнего времени российская сторона отказывалась размещать какие-либо иностранные силы на территории Украины. А теперь, возможно, произойдет определенное изменение позиции, — сказал Павел.

По словам спикера Минобороны Давида Шимы, в случае привлечения чешской армии можно говорить, например, об обучении украинских солдат или помощи в разминировании.

Любое возможное развертывание чешских военных в Украине должно быть одобрено правительством и обеими палатами парламента страны.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа выразил готовность содействовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, в частности по размещению литовских войск в составе международных миротворческих сил .

Франция, Германия и Великобритания также предлагают разместить свои войска на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

війська НАТО

Источник: České novin

