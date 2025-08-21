Чехия может присоединиться к миротворческой миссии в Украине – Павел

Если международные миротворческие силы будут развернуты на территории Украины, Чешская Республика должна быть их частью, поскольку она является активным участником мирного процесса.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью ČTK.

Павел поддержал участие Чехии в миротворческой миссии в Украине

По его словам, конкретное участие будет зависеть от формы соглашения о гарантиях безопасности.

— Также существует идея о создании определенной демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения, о чем будет договорено. Такая зона будет подлежать не только техническому, но и физическому надзору. Вероятно, также будет развертывание определенных международных сил, — подчеркнул он.

В то же время на днях министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что пока для Чехии ничего подобного не рассматривается.

Она сказала, что если после прекращения огня чешские солдаты будут действовать в Украине, это может быть похоже на ситуацию после военного конфликта в бывшей Югославии, подчеркнув, что чешские войска не будут на линии соприкосновения в случае войны.

— Я не могу представить, каким будет результат, ведь до недавнего времени российская сторона отказывалась размещать какие-либо иностранные силы на территории Украины. А теперь, возможно, произойдет определенное изменение позиции, — сказал Павел.

По словам спикера Минобороны Давида Шимы, в случае привлечения чешской армии можно говорить, например, об обучении украинских солдат или помощи в разминировании.

Любое возможное развертывание чешских военных в Украине должно быть одобрено правительством и обеими палатами парламента страны.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа выразил готовность содействовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, в частности по размещению литовских войск в составе международных миротворческих сил .

Франция, Германия и Великобритания также предлагают разместить свои войска на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

Источник: České novin

