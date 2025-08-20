Трамп відмовився від відпустки та гри у гольф, буде працювати над переговорами

Президент США Дональд Трамп скасував свою серпневу відпустку у курортному містечку Бедмінстер, щоб працювати над переговорами щодо припинення війни між Україною та Росією.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає The Hill.

Трамп скасував відпустку

Левітт сказала, що Трамп розглядав можливість продовження роботи над мирними переговорами під час відпочинку на своєму гольф-курорті в Нью-Джерсі, але вирішив залишитися в Білому домі.

– Зазвичай у цей час президент їде у відпустку, але не цей президент. Були дискусії про те, щоб він працював з Бедмінстера протягом декількох тижнів, але він вирішив цього не робити, – сказала вона.

За словами Левітт, Трамп має мету та “хоче рухатися вперед” і швидко вирішувати питання. Вона додала: Він хоче кувати залізо, поки гаряче.

Зазвичай президенти беруть відпустку в серпні, коли Конгрес перебуває на канікулах. У 2017 році, під час свого першого терміну, Трамп провів 17 днів у Бедмінстері.

У п’ятницю, 15 серпня, Трамп зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним. А в понеділок, 18 серпня, прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів для проведення переговорів.

Після цього він заявив, що працює над організацією двосторонньої зустрічі між Путіним і Зеленським, а потім – тристоронньої зустрічі, в якій візьме участь і він сам.

