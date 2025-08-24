Серія диверсій Атеш у Росії та на ТОТ до Дня Незалежності України: що знищено

Партизанський рух Атеш провів масштабну серію диверсій у Росії та на тимчасово окупованих українських територіях напередодні Дня Незалежності України.

Про це повідомили у Tekegram-каналі руху.

Удари по критичній інфраструктурі РФ

Агенти Атеш завдали ударів по кількох стратегічних об’єктах одночасно.

У Карачаєво-Черкеській Республіці знищено трансформаторну шафу на залізничній гілці біля Черкеська, якою перевозяться військові вантажі та здійснюється постачання військових частин і нацгвардії РФ у регіоні.

У Краснодарському краї РФ агенти руху спалили вишку стільникового зв’язку біля міста Кримськ, яка забезпечувала зв’язком кілька військових частин та логістичні вузли, що ведуть до Анапи та Кримського мосту.

Знищено не лише трансформатори, але й усе обладнання всередині захищеного периметра. На повне відновлення роботи об’єкта знадобиться щонайменше місяць.

Також у Краснодарському краї партизани підірвали військові автомобілі російських військовослужбовців. Унаслідок диверсії знищено один автомобіль, ще два серйозно постраждали.

Агент діяв приховано, заклавши вибухові пристрої в машини та здійснивши дистанційний підрив під час наближення військових.

На тимчасово окупованій території Запорізькій області партизани успішно знищили релейну шафу на ділянці залізниці біля Мелітополя.

Цей маршрут активно використовується окупаційними військами для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу та палива.

Диверсія призвела до затримки руху військових вантажів і порушила плани російського командування на Запорізькому напрямку.

У Атеш заявили, що ці диверсії є знаком для путінського режиму про наближення його кінця, наголосивши, що до руху долучаються дедалі більше людей із різних регіонів РФ, які не погоджуються з діями нинішньої влади.

