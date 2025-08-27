У Міннеаполісі невідомий влаштував стрілянину у католицькій школі Annunciation. Нападник відкрив вогонь через вікно під час служби на початку навчального року.

Загинули двоє дітей 8 та 10 років, 17 людей отримали поранення. Про це повідомив начальник поліції міста Браян О’Гара.

Стрілянина у школі Міннеаполіса: що відомо

Діти були застрелені під час богослужіння, яке відзначало початок першого тижня навчання. Вони сиділи на лавках, поли нападник вчинив стрілянину.

Зараз дивляться

Поранення отримали 17 людей, серед них 14 дітей. Двоє дітей перебувають у критичному стані.

Нападник застрелився. Він був озброєний гвинтівкою та пістолетом.

– Абсолютно незбагненні жорстокість і боягузтво – стріляти по церкві, повній дітей, – сказав О’Гара.

Влада повідомила, що на місці інциденту бачили чоловіка в чорному одязі з гвинтівкою.

Президент Дональд Трамп був поінформований про стрілянину. До місця події прибуло ФБР.

– Я молюся за наших дітей і вчителів, для яких перший тиждень навчання затьмарив цей жахливий акт насильства, – написав губернатор Міннесоти Тім Вальц у соцмережах.

Сенатори від Міннесоти також засудили стрілянину й подякували рятувальникам.

Нагадаємо, у квітні в університеті штату Флорида сталася стрілянина біля студентської спілки. Шестеро людей дістали поранення. Стрілянину влаштував 20-річний син заступника шерифа округу Леон.

Скріншот: KARE 11 News

Джерело : The Hill

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.