У четвер, 4 вересня, у Парижі відбудеться зустріч європейських лідерів, на якій обговорюватимуть план потенційного розміщення військових контингентів на території України.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю Financial Times.

Розміщення військових контингентів в Україні: що відомо

Вона підтвердила, що є “чітка дорожня карта” розміщення військових.

– Гарантії безпеки мають першорядне значення і є абсолютно необхідними. Ми досягли угоди в Білому домі … і ця робота просувається дуже добре, – наголосила вона під час свого візиту до східноєвропейських країн.

За словами фон дер Ляєн, президент США Дональд Трамп запевнив союзників у тому, що “в рамках підтримки буде американська присутність”.

Видання зазначає, що у складі сил можуть бути десятки тисяч військовослужбовців, які перебуватимуть під командуванням європейських країн.

При цьому США забезпечать їх системами командування і управління, а також розвідувальними та спостережними засобами.

З посиланням на трьох дипломатів FT пише, що 4 вересня у Парижі зберуться лідери, які нещодавно мали переговори з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Зустріч організував президент Франції Емманюель Макрон.

Серед учасників очікують канцлера ФРН Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

