У ніч проти 2 вересня (з вечора понеділка) армія РФ атакувала Україну 150-ма ударними дронами типу Шахед і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Наслідки нічної атаки та результати роботи ППО

Протягом ночі ворог запускав БпЛА із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

У відчитті повітряної атаки брали участь авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що попередньо, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих дронів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Водночас, на жаль, є влучання 30 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих цілей та їхніх уламків ще на п’яти.

Під час атаки російських дронів вночі 2 вересня у Білій Церкві зафіксовані влучання та пожежі, загинув чоловік.

Зокрема, пошкоджено скління багатоповерхових будинків, горіли приміщення гаражного кооперативу та виробничого підприємства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

