РФ атакувала Україну 150 дронами: скільки збила ППО
У ніч проти 2 вересня (з вечора понеділка) армія РФ атакувала Україну 150-ма ударними дронами типу Шахед і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Наслідки нічної атаки та результати роботи ППО
Протягом ночі ворог запускав БпЛА із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
У відчитті повітряної атаки брали участь авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що попередньо, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих дронів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
Водночас, на жаль, є влучання 30 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих цілей та їхніх уламків ще на п’яти.
Під час атаки російських дронів вночі 2 вересня у Білій Церкві зафіксовані влучання та пожежі, загинув чоловік.
Зокрема, пошкоджено скління багатоповерхових будинків, горіли приміщення гаражного кооперативу та виробничого підприємства.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.