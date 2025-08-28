Фрідріх Мерц вважає, що двосторонні переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним неможливі після атаки на Київ 28 серпня.

Про це канцлер Німеччини заявив під час зустрічі із Емманюелем Макроном у форті Брегансон на півдні Франції, передає Вloomberg.

Мерц про неможливість зустрічі Путіна і Зеленського: що відомо

На думку Мерца, зустріч може бути неможливою через масштабну атаку Росії по столиці України.

– Ми маємо дати відповідь на цю безпрецедентну атаку. Це здається очевидним, що тепер зустрічі президента Зеленського та президента Путіна не буде, попри домовленість між президентом Трампом та президентом на минулому тижні, — сказав Мерц.

Раніше Дональд Трамп висловлював сумніви щодо двосторонніх переговорів Зеленського і Путіна. На думку американського лідера, неприязнь кремлівського диктатора до президента України гальмує зустріч між двома лідерами.

Також прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Трамп не задоволений і одночасно не здивований новими ударами Росії по Україні.

Нагадаємо, цього тижня пройде зустріч української делегації із спеціальним посланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку. Сторони планують обговорити гарантії безпеки для України.

