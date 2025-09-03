Українська компанія Fire Point планує виробляти паливо для далекобійних ракет Фламінго у Данії.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Україна вироблятиме ракетне паливо в Данії для ракет Фламінго: що відомо

Виробництво планують розташувати у Південній Ютландії, неподалік авіабази Скридструп, де дислокуються данські винищувачі F-16.

– Данія знову опинилася на передовій підтримки українців. Це важливий крок для безпеки України та створює можливості для співпраці з данськими та європейськими компаніями, – йдеться у повідомленні Міноборони Данії.

У оборонному відомстві зазначили, що проєкт став можливим завдяки угоді між урядами України та Данії, підписаній у червні. Для підтримки створення української оборонної промисловості Копенгаген виділив 500 млн данських крон.

Видання Reuters пише, що це перший випадок розширення діяльності української оборонної компанії за кордон.

– Це допомога Україні в боротьбі за безпеку, власну незалежність і, що не менш важливо, її можливість жити в мирі, – додав міністр оборони Данії.

Міністерство закордонних справ Данії нагадало, що країна з початку повномасштабної війни надала Україні військової допомоги на суму понад 67,6 млрд данських крон.

Нагадаємо, Україна на заводі компанії Fire Point виготовляє по одній ракеті Фламінго, далекобійність якої сягає 3 000 км.

