Украинская компания Fire Point планирует производить топливо для дальнобойных ракет Фламинго в Дании.

Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

Украина будет производить ракетное топливо в Дании для ракет Фламинго: что известно

Производство планируют разместить в Южной Ютландии, недалеко от авиабазы Скридструп, где дислоцируются датские истребители F-16.

Сейчас смотрят

— Дания снова оказалась на передовой поддержки украинцев. Это важный шаг для безопасности Украины и создает возможности для сотрудничества с датскими и европейскими компаниями, — говорится в сообщении Минобороны Дании.

В оборонном ведомстве отметили, что проект стал возможен благодаря соглашению между правительствами Украины и Дании, подписанному в июне. Для поддержки создания украинской оборонной промышленности Копенгаген выделил 500 млн датских крон.

Издание Reuters пишет, что это первый случай расширения деятельности украинской оборонной компании за рубеж.

— Это помощь Украине в борьбе за безопасность, собственную независимость и, что не менее важно, ее возможность жить в мире, — добавил министр обороны Дании.

Министерство иностранных дел Дании напомнило, что страна с начала полномасштабной войны предоставила Украине военную помощь на сумму более 67,6 млрд датских крон.

Напомним, Украина на заводе компании Fire Point производит по одной ракете Фламинго, дальность которой достигает 3 000 км.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.