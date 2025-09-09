Заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про можливий поділ України на три зони – російську, демілітаризовану та західну, – може бути російським наративом, повідомили у ЦПД.

ЦПД про заяви Орбана щодо “поділу України”

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у ефірі телемарафону повідомив, що подібні заяви Орбана можуть бути результатом спілкування з російською стороною, оскільки це не є його наративом.

– Не він перший це оприлюднив. Це озвучують регулярно люди, які співпрацюють зі Службою зовнішньої розвідки Росії – це як російськомовні блогери, певні росіяни, які живуть на заході, так і один відомий підсанкційний блогер – Олексій Арестович. Це регулярно лунає з його рота в певних ефірах з іншими підсанкційними блогерами. І в даному випадку Орбан повторив повністю те, що озвучується, скажемо, неофіційно, – сказав він.

Коваленко зазначив, що верхівкою російською ІПСО є кремлівський диктатор Володимир Путін, який її масштабує та намагається ретранслювати через лідерів інших країн.

– Путін є верхівкою їхнього ІПСО. Він регулярно озвучує брехню, яка є частиною інформаційних операцій Росії, і він фактично її масштабує. Тобто він постійно бере участь в інформаційних операціях Росії. Відповідно, концепція саме інформаційної війни Росії – це те, щоб великі лідери, лідери країн в принципі озвучували ІПСО, – сказав він.

На думку керівника ЦПД, це може результатом банального спілкування з кимось з російської сторони, – вважає керівник ЦПД.

Нагадаємо, що днями прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у інтерв’ю виданню Magyar Nemzet, що за підсумками переговорів щодо гарантій безпеки для України її територію буде поділено на три зони – російську, демілітаризовану та західну.

