У Лондоні почали видаляти графіті вуличного художника Бенксі, яке з’явилося на стіні Королівського суду.

Нагадаємо, нову роботу митця виявили на початку тижня. Користувачі мережі здивувалися, як йому вдалося провернути цю акцію, враховуючи, що ця територія постійно патрулюється.

Малюнок Бенксі стерли зі стіни суду

У Службі судів і трибуналів пояснили, що будівля є пам’яткою архітектури й охороняється законом. Будь-які зміни на її фасадах заборонені, тому малюнок підлягає видаленню.

Зараз дивляться

Графіті закрили поліетиленом та щитами й виставили біля нього охорону. Зараз про мурал нагадує лише силует, що лишився після початку демонтажних робіт.

Побачити, який вигляд мав малюнок, можна на численних фото в мережі. Він зображав протестувальника, що лежить на землі, прикриваючись закривавленим плакатом. Над ним схилявся суддя у перуці та мантії з піднятим молотком.

Стінопис внесли до поліційних реєстрів як акт кримінального пошкодження та розпочали розслідування. Якщо справа дійде до суду, особа Бенксі, який понад 25 років працює інкогніто, може бути розкрита.

Мурал зʼявився на стіні суду після низки арештів учасників протестів із плакатами на підтримку Palestine Action. У липні уряд Великої Британії визнав цю організацію терористичною.

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.