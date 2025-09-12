Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару визнали винним у підготовці державного перевороту у 2022 році і засудили до понад 27 років тюремного ув’язнення.

Суд виніс вирок у справі Жаїра Болсонару

Четверо з п’яти суддів Верховного суду Бразилії проголосували за те, щоб визнати Болсонару винним за всіма п’ятьма пунктами звинувачення у цій резонансній справі та засудити його до 27 років і трьох місяців ув’язнення.

Болсонару визнали винним у підготовці державного перевороту, участі в озброєній злочинній організації, спробі насильницького скасування демократичного ладу в Бразилії, вчиненні насильницьких дій проти державних установ та пошкодженні державного майна під час штурму урядових будівель його прихильниками 8 січня 2023 року.

За твердженням прокуратури, частина плану державного перевороту передбачала потенційне використання вибухівки, бойової зброї або отрути для вбивства лівого президента Луїза Інасіо Лули да Сілви, його віцепрезидента Жералдо Алкміна та судді Верховного суду Александре де Мораеса.

Болсонару та інші підсудні під час судового процесу заперечували свою провину. Адвокати ще можуть подати апеляцію.

Згідно з вироком, 70-річний Болсонару проведе решту свого життя у в’язниці. Крім того, він не зможе брати участь у виборах протягом восьми років.

Реакція США на вирок Болсонару

Раніше президент США Дональд Трамп наклав 50% мито на товари з Бразилії, що стало відповіддю на переслідування його політичного союзника Жаїра Болсонару.

Адміністрація Трампа також наклала санкції на суддю Александра де Мораеса за те, що вона вважає “серйозними порушеннями прав людини”, і оголосила про візові обмеження щодо нього та інших судових чиновників у зв’язку з судовим процесом проти Болсонару.

Трамп не відповів, чи застосує нові санкції, але висловив шок від результату судового процесу.

– Я вважав його хорошим президентом Бразилії, і дуже дивно, що таке могло статися, – сказав американський лідер журналістам у четвер, 11 вересня.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав вирок “несправедливим” і заявив, що США “відреагують на це полювання на відьом відповідним чином”.

Джерело : CNN

