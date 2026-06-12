Російська Федерація протягом доби може застосувати балістичну ракету середньої дальності Орєшнік, розроблену на базі ракетного комплексу РС-26 Рубєж.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Коли РФ може вдарити Орєшніком по Україні

– Протягом доби існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Росія використовує саме полігон Капустин Яр для запуску балістичної ракети Орєшнік.

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У ніч на 9 січня Росія атакувала Львівську область ракетою Орєшнік. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, тоді вона рухалася зі швидкістю до 13 тис. км/год. Ракета завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури.

Згодом Служба безпеки України оприлюднила фото уламків балістичної ракети Орєшнік, якою війська РФ атакували Львівську область. СБУ кваліфікувала цю атаку як воєнний злочин.

У ніч на 24 травня Росія атакувала Білу Церкву ракетою Орєшнік. Після цього удару президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна неадекватом.

Згодом у листі до президента США Дональда Трампа Зеленський написав, що в ту ніч Росія застосувала дві ракети Орєшнік по Україні. Одна влучила у Білій Церкві на Київщині, а інша впала на тимчасово окупованій території Донеччини.

Раніше у коментарі Фактам ICTV авіаексперт Валерій Романенко розповів про особливості та технічні характеристики Орєшніка. За його словами, бойова частина ракети складається із шести самостійних блоків наведення.

Як зазначив Романенко, на кінцевій ділянці траєкторії відбувається їхнє розділення, що дозволяє боєприпасу ефективно вражати до шести автономних цілей.

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