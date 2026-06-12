Сили оборони України уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об’єкти російських військ.

Інформацію про це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження двох НПЗ у Татарстані

За інформацією Генштабу, в ніч на 12 червня українські підрозділи уразили нафтопереробні заводи Танеко та ТАИФ-НК у Нижньокамську, розташовані у Республіці Татарстан Російської Федерації. На території обох підприємств вирували пожежі.

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Нафтопереробний завод Танеко є одним із ключових об’єктів НПЗ у РФ, розрахованим на переробку понад 16 млн тонн нафти щорічно.

Асортимент продукції підприємства охоплює великий перелік пально-мастильних матеріалів, серед яких вагому частку займають дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

ТАИФ-НК є масштабним підприємством нафтопереробної галузі, особливість якого полягає у високій глибині переробки нафти. Після запуску відповідного комплексу для важких залишків цей параметр задекларовано на позначці понад 95%.

Сировинну базу виробництва становлять газовий конденсат і важка нафта з високим вмістом сірки. Асортимент заводу охоплює кілька основних напрямів: від стандартних видів пального до спеціалізованої нафтохімічної сировини та продукції оборонного призначення.

Ураження комбінату в Тольятті

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під удар потрапив комбінат Тольяттікаучук у Самарській області Росії.

Це підприємство виготовляє мономери, фракції, високооктанові присадки для бензину, а головне – синтетичні каучуки. Останні є критично важливою компонентою для створення твердого ракетного палива, яке війська РФ використовують у тактичних та балістичних ракетах.

– Підтверджено ураження цілі та пожежу на території комбіната, – йдеться у повідомленні.

Ураження командних пунктів та логістичних об’єктів РФ

Сили оборони уразили командно-спостережні пункти російських військ у районах Обести та Іскри Курської області, а також у районі Маринського Херсонської області.

Під удари потрапили пункти управління окупантів у районах Воскресенки та Покровська, вузол зв’язку Росії у районі Веселого Донецької області.

Також Сили оборони атакували район зосередження особового складу російських військ на полігоні Восточний у районі Новопетрівки Запорізької області.

Крім цього, українські воїни завдали ударів по польовому артилерійському складу в районі Риб’янцевого Луганської області та логістичному складу окупантів у Маріуполі на Донеччині.

У Генштабі уточнили інформацію про Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який уразили 10 червня. Там підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, а також резервуар РВС-2000. Внаслідок цього НПЗ зупинив свою роботу.

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