Екстрене засідання Радбезу ООН через атаку російських дронів

МЗС Польщі повідомило, що через порушення Росією польського повітряного простору буде скликано екстрене засідання Радбезу ООН.

– На прохання Польщі буде скликане екстрене засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з порушенням Росією повітряного простору Польщі, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 10 вересня під час чергового масованого обстрілу України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це ставалося і раніше, проте цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Безпілотники були бойовими, не “приманками”. Один будинок було пошкоджено.

Євросоюз “найрішучіше” засудив такі дії РФ і анонсував нові санкції проти країни-агресора.

