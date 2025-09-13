Президент Непала Рам Чандра Паудель распустил парламент и назначил новые выборы на 5 марта 2026 года.

Такое решение приняли после недели “смертельных” протестов, которая завершилась назначением первой в стране женщины-премьер-министра.

Об этом сообщает Reuters.

Выборы в Непале на фоне протестов: что известно

В Непале после массовых протестов и политического кризиса назначили временного премьер-министра.

Объявление прозвучало через несколько часов после того, как президент страны Рам Чандра Паудель назначил бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки главой правительства.

Сушила Карки стала первой женщиной в истории Непала, которая заняла пост премьер-министра.

Ее назначение произошло после смертоносных антикоррупционных протестов, возглавляемых поколением Z, которые вынудили премьер-министра Х. П. Шарму Оли уйти в отставку.

По заявлению администрации президента, глава государства также распустил Палату представителей и назначил выборы на четверг, 5 марта 2026 года.

Стоит отметить, что эти беспорядки стали худшими в Непале за последние годы: по меньшей мере 51 человек погиб, более 1 300 получили ранения.

Протесты спровоцированы запретом на использование социальных сетей, который впоследствии отменили, а также глубоким недовольством коррупцией и экономической ситуацией в стране.

По данным СМИ, движение возглавляло молодое поколение, стремящееся к переменам и возможностям для самореализации.

Насилие утихло только после отставки Оли во вторник, 9 сентября.

Непал, с населением около 30 миллионов, расположенный между Китаем и Индией, с момента отмены монархии в 2008 году страдает от политической и экономической нестабильности.

Нехватка рабочих мест заставляет миллионы молодых людей искать заработки за рубежом — на Ближнем Востоке, в Южной Корее и Малайзии.

Южный сосед Непала, Индия, выразил надежду, что назначение Карки будет способствовать укреплению мира и стабильности.

— Искренне поздравляем уважаемую Сушилу Карки со вступлением в должность премьер-министра временного правительства Непала. Индия полностью предана миру, прогрессу и процветанию братьев и сестер Непала, — написал премьер Индии.

Как отмечают в Reuters, страна постепенно возвращается к нормальной жизни: магазины открылись, транспорт снова курсирует, а полиция заменила оружие на дубинки, демонстрируя снижение уровня напряженности в городах.

