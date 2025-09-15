Європейський Союз оцінив економічні наслідки стихійних лих, що вирували цього літа – збитки від екстремальних погодних умов становлять щонайменше €43 млрд, за попередніми підрахунками, до 2029 року вони можуть зрости утричі.

Стихійні лиха у Європі: вплив на економіку

Екстремальні погодні умови, що спостерігалися в Європі цього літа, завдали економічних збитків у розмірі щонайменше 43 млрд євро.

Найбільше постраждали Кіпр, Греція, Мальта та Болгарія, які втратили понад 1% валової доданої вартості (ВДВ). Іспанія, Італія та Португалія також отримали зазнали удару по економіці.

Економісти зазначають, що аналіз доволі приблизний, оскільки не враховує інформації про масштабні лісові пожежі та інші природні катаклізми.

Хоча більшість досліджень зосереджуються на прямих наслідках, як-от знищення майна або застраховані збитки, є і непрямі, зокрема обмеження робочого часу будівельників під час спеки або зміна графіку руху транспорту внаслідок повеней.

Економіст Національного банку Бельгії Герт Бійненс зазначив, що порушення ланцюгів постачання є однією з найважливіших прихованих витрат, які зазвичай не враховуються.

В іншому дослідженні йдеться про витрати, пов’язані з руйнівними повенями в Бельгії в 2021 році, коли було виявлено, що продажі виробничих підприємств, віддалених від місця катастрофи, різко падали, якщо вони мали постачальників у зонах повені. Ігнорування таких ефектів може спричинити до 30% збитків.

Крім того, науковці продовжують досліджувати вплив глобального потепління. Дані свідчать, що зміна клімату підвищила у 40 разів ймовірність пожеж в Іспанії та Португалії, а в Греції та Туреччині – вдесятеро.

Джерело : The Guardian

