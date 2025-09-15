Президент США Дональд Трамп вважає, що прямі переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним все ще можливі, проте через велику ненависть між ними йому доведеться взяти на себе роль посередника.

Про це він заявив у неділю під час спілкування з журналістам перед відльотом із Бедмінстера (штат Нью-Джерсі) до Вашингтона.

Трамп знову заговорив про саміт Зеленський – Путін

– Ненависть між Зеленським і Путіним незбагненна… Думаю, мені доведеться вести всі переговори. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони ненавидять один одного настільки, що не можуть дихати. Тому мені доведеться втрутитися, – сказав американський лідер.

Трамп сказав, що хотів би зупинити війну між Україною та Росією, але це виявилося набагато складніше, ніж він спершу думав.

І висловив сподівання, що переговори між Україною та Росією таки відбудуться, проте для цього йому “доведеться взяти на себе всю роботу”.

– Переговори будуть. Однак, імовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити один з одним, – резюмував президент США.

За даними ЗМІ, під час візиту до Малайзії у жовтні цього року може відбутися зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

