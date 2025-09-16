Росія активно використовує свої системи для обстрілів українських міст, і Торнадо-С — одна з таких. Ця реактивна система залпового вогню поєднує в собі високоточну навігацію, модульну конструкцію та здатність застосовувати різні типи боєприпасів.

Факти ICTV розповідають простими словами про характеристики Торнадо-С.

Торнадо-С: що це за зброя

Реактивна система залпового вогню Торнадо-С – це наступне покоління після Градів та Смерчів. Російські розробники запевняють, що сімейство РСЗВ Торнадо має набагато більш високу бойову ефективність за рахунок нової системи управління вогнем із власним ГЛОНАСС-навігатором у пусковій установці та новим комп’ютеризованим балістичним обчислювачем, що дає змогу установкам вести вогонь по цілях, які отримують через ЄСУ ТЛ (єдина система управління військами тактичної ланки) в автоматичному режимі, без ручного наведення механіки.

Торнадо-С: характеристики

Власне, Торнадо-С – це модернізований РСЗВ 9К58 Смерч.

Система може включати:

бойову машину з некерованими реактивними снарядами (калібр – 300 мм, дальність польоту – 120 км);

коригований реактивний снаряд 9М542, який може бути начинений відокремлюваною осколково-фугасною або касетною частиною (дальність польоту – 120 км).

Торнадо-C розроблена науково-виробничим об’єднанням Сплав (Тула) та ПАТ Мотовилихинские заводы (Перм).

Один залп з касетною ГЧ вражає площу розміром до 67,2 га.

Головна перевага Торнадо-С у тому, що один залп може уразити кілька цілей. Якщо залп Граду б’є в одну точку, то на Торнадо-С перед пуском можна внести дані для кожної ракети окремо. Під час пуску кожна ракета влучає в свою ціль. Ба більше, політ ракети можна корегувати уже після пуску, проте це за необхідності.

Торнадо-С: дальність

РСЗВ Торнадо-С здатна уражати цілі на відстані до 120 км, а з новітніми боєприпасами — до 200 км. Її головна небезпека полягає не лише в дальності, а й у високій точності наведення, модульній конструкції та здатності застосовувати різноманітні типи боєприпасів, зокрема касетні.

Ця система оснащена керованим бойовим модулем, який відокремлюється від основної ракети на висоті до 25 км, після чого планує до цілі, здатний маневрувати задля уникнення перехоплення. Навігацію забезпечує інерціальна система з корекцією за допомогою ГЛОНАСС.

Чим загрожує Торнадо-С

Торнадо-С здатна завдавати ударів як масованим залпом, так і точковими високоточними ракетами. Тривають розробки двоступеневих реактивних снарядів із плануючими бойовими модулями, що дадуть можливість збільшити дальність ураження до 300 км.

Система наведення поєднує інерційну навігацію та супутникове коригування, що забезпечує високу точність. Завдяки цим характеристикам Торнадо-С може наблизитися до рівня оперативно-тактичних ракетних комплексів.

