На Запоріжжі українські дрони знищили одну з найпотужніших РСЗВ Торнадо-С
- На Запоріжжі Сили безпілотних систем знищили РСЗВ Торнадо-С.
- Система перебувала на бойовій позиції на тимчасово окупованій території Запорізької області.
- Відомо, що це одна з найпотужніших реактивних систем РФ, якою ворог атакує мирні міста - Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон та Нікополь.
У Запорізькій області Сили безпілотних систем знищили одну з найпотужніших реактивних систем ворога РСЗВ Торнадо-С.
На Запоріжжі українські дрони знищили РСЗВ Торнадо-С
Як повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді у Telegram, у суботу, 21 лютого, Птахи 1 окремого центру Сил безпілотних систем у координації з КЦ middle strike СБС здійснили успішне ураження РЗСВ ворога – Торнадо-С чи “Смерч.
Система знаходилась на бойовій позиції на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Мадяр повідомив, що це найпотужніша РСЗВ в лінійці російських реактивних систем залпового вогню – Град (калібр 122 міліметрів), Ураган (220 міліметрів), Смерч (300 міліметрів).
Модернізована система Смерч використовує широкий спектр реактивних снарядів і здатна завдавати ударів на відстані до 120 кілометрів. Саме цими установками ворог завдає значних руйнувань мирним населеним пунктам, зокрема Харкову, Запоріжжю, Сумам, Херсону та Нікополю.
До речі, раніше повідомлялось, що в РФ горить завод із виробництва Іскандерів, повідомлялося про закриття аеропорту в Іжевську через БпЛА.