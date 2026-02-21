У Запорізькій області Сили безпілотних систем знищили одну з найпотужніших реактивних систем ворога РСЗВ Торнадо-С.

На Запоріжжі українські дрони знищили РСЗВ Торнадо-С

Як повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді у Telegram, у суботу, 21 лютого, Птахи 1 окремого центру Сил безпілотних систем у координації з КЦ middle strike СБС здійснили успішне ураження РЗСВ ворога – Торнадо-С чи “Смерч.

Система знаходилась на бойовій позиції на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Мадяр повідомив, що це найпотужніша РСЗВ в лінійці російських реактивних систем залпового вогню – Град (калібр 122 міліметрів), Ураган (220 міліметрів), Смерч (300 міліметрів).

Модернізована система Смерч використовує широкий спектр реактивних снарядів і здатна завдавати ударів на відстані до 120 кілометрів. Саме цими установками ворог завдає значних руйнувань мирним населеним пунктам, зокрема Харкову, Запоріжжю, Сумам, Херсону та Нікополю.

До речі, раніше повідомлялось, що в РФ горить завод із виробництва Іскандерів, повідомлялося про закриття аеропорту в Іжевську через БпЛА.

