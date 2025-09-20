Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки для України, які обговорює Коаліція охочих, зобов’язуватимуть європейські країни-підписанти воювати з Росією, якщо Москва знову розпочне військову агресію проти України.

Про це пише The Guardian.

Гарантії безпеки – стримувальний фактор

– Гарантії безпеки по суті є стримувальним фактором. Аби цей фактор був переконливим, він має бути сильним, – сказав Стубб в інтерв’ю виданню перед поїздкою до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН.

Він наголосив, що гарантії наберуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією, однак підкреслив, що Москва не матиме жодного права вето на їхню форму.

– Росія абсолютно не має права втручатися в суверенні рішення незалежної держави… Для мене питання не в тому, чи погодиться Росія чи ні. Звичайно, що ні, але це не має значення, – зазначив президент.

Після паризької зустрічі минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам, що 26 країн зобов’язалися стати частиною Сил стримування в Україні, а деякі з них готові бути присутніми “на землі, в морі або в повітрі”.

Головне питання для багатьох у Києві полягає в тому, чи супроводжуватимуть ці домовленості конкретні зобов’язання.

На запитання, чи означають гарантії готовність європейських країн вступити у військове протистояння з Росією у випадку нової агресії проти України, Стубб відповів:

– Саме в цьому і полягає сенс гарантій безпеки за визначенням.

Гарантії безпеки підкріплені реальною силою

Досі незрозуміло, чи є політична воля для таких зобов’язань у більшості європейських столиць, де обіцянки післявоєнній Україні зазвичай формулювалися радше як “заспокоєння”, ніж як тверді гарантії.

Дотепер політика більшості західних країн полягала у тому, щоб підтримувати Україну, але мінімізувати ризик прямого конфлікту з Росією.

Та, за словами Стубба, будь-які гарантії будуть безглуздими, якщо їх не підкріпити реальною силою.

– Гарантії безпеки по суті є стримувальним чинником, і цей чинник має бути переконливим. Аби бути переконливим, він має бути сильним. Це також означає стратегічну комунікацію – ми не даємо гарантії безпеки у повітря, ми даємо реальні гарантії безпеки, і Росія це знає, – наголосив Стубб.

Взаємодія Стубба і Трампа

Останніми місяцями Стубб став ключовим гравцем у мирних переговорах, налагодивши тісні стосунки з президентом США Дональдом Трампом, зокрема й під час спільних раундів гри в гольф.

Завдяки цій особистій взаємодії Фінляндії з населенням лише 5,6 млн вдалося отримати непропорційно вагому роль у комунікації між Трампом та європейськими лідерами.

Стубб зазначив, що він і Трамп досі регулярно підтримують контакт “по телефону та іншими каналами” й очікує, що цього тижня вони проведуть двосторонню зустріч.

Стубб цього року неодноразово заявляв, що президент США починає втрачати терпіння до президента Росії Володимира Путіна.

Однак дотепер поодинокі жорсткі висловлювання Дональда Трампа на адресу Путіна не вилилися в конкретні дії, а низка встановлених Трампом дедлайнів для досягнення прогресу у мирних переговорах минула без суттєвих результатів.

Натомість минулого місяця Трамп влаштував Путіну урочистий прийом на Алясці.

Стубб зазначив, що, на його думку, прогрес усе ж відбувається, хоча “це не велика базука, а покроковий процес”.

На запитання, чи існує момент, коли Європі доведеться визнати, що США не є надійним союзником у переговорах щодо України, Стубб відповів, що його країна має небагато варіантів, окрім як докладати максимум зусиль, аби залишатися дружньою з адміністрацією Трампа.

– Я вважаю, що завдання президента Фінляндії – знаходити спільну мову з президентом США, хто б ним не був, – сказав Стубб.

За його словами, “зовнішня політика ґрунтується на трьох стовпах: цінностях, інтересах і силі”.

– У малих держав є лише цінності та інтереси… але ми можемо мати вплив замість сили. Взаємодія завжди краща, ніж відсторонення – за будь-яких обставин, – додав він.

Візит Стубба до Києва

Минулого тижня Стубб відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і заявив, що повернувся з поїздки “впевненим” у здатності України продовжувати тривалу війну, якщо буде потрібно, відкинувши протилежні твердження як “фейкові новини”.

Стубб зазначив, що цього тижня на Генасамблеї ООН основна увага буде зосереджена на Палестині, однак він сподівається провести кілька зустрічей із Зеленським та іншими учасниками, які мають стосунок до України.

Щодо гарантій безпеки він наголосив, що американська підтримка є необхідною, аби надати їм реальної сили, й визнав, що поки що немає повного розуміння, на що готова піти адміністрація Трампа.

Усі розмови про гарантії можуть залишитися суто гіпотетичними, якщо не буде досягнуто прогресу щодо узгодженого завершення війни.

Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Путіним, як того вимагає Трамп, але Путін відповідав, що погодиться лише на зустріч у Москві або за умови виконання низки російських вимог.

Стубб визнав, що наразі шансів посадити Путіна за стіл переговорів небагато.

– Ця війна для нього занадто велика, щоб програти. Він, мабуть, зробив найбільшу стратегічну помилку в новітній історії, принаймні з часу закінчення холодної війни, і провалився в усіх своїх стратегічних цілях. Питання лише в тому, коли він сяде за стіл переговорів – сподіваюся, швидше, ніж пізніше, але зараз я досить песимістичний, – сказав Стубб.

