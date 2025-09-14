Президент Фінляндії Александр Стубб та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на конференції у Києві обмінялися гострими репліками.

Суперечка між Стуббом та Джонсоном

Так, у Києві на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), де зібралися впливові діячі політики, бізнесу та медіа для обговорення європейського майбутнього України, крім президента Стубба, від Фінляндії була присутня колишня прем’єрка Санна Марін.

На конференції обговорювалися шляхи припинення війни в Україні.

Александр Стубб виступив з однією з основних промов відразу після президента України Володимира Зеленського.

У своїй промові Александр Стубб розмірковував про свої відносини з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Фінляндія виконує роль бекофісу, тобто є посередником і підтримує діалогові зв’язки на задньому плані.

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон запитав Стубба із зали, чому заморожені російські активи на суму €300 млрд досі не розблоковані і не використані на благо України.

За словами Стубба, російські активи дійсно слід використовувати для відновлення України або повоєнних репарацій, але проблема в тому, що деякі країни ЄС, особливо Бельгія, побоюються правових наслідків.

Джонсон також запитав, чому Коаліція охочих не може зараз надіслати війська в безпечні райони України. Та ще й Росії надається право вето в цьому питанні.

Стубб відповів, що розглядає Коаліцію охочих насамперед як стримувальний фактор на повоєнний період. А зараз найголовніше завдання — надати Україні зброю, розвідувальну та фінансову допомогу.

Своєю чергою фінський президент сказав Джонсону:

– Мені не хочеться говорити це у вашій присутності, але однією з найкращих гарантій безпеки для України було б членство в ЄС.

Очевидно Александр Стубб мав на увазі роль Джонсона як одного з головних архітекторів Brexit – виходу Великої Британії з ЄС.

Відповідь Джонсона була миттєвою: – У вас теж це зайняло досить багато часу.

За словами Стубба, Джонсон докопався до суті питання, оскільки Україна в жодному разі не повинна опинитися в тій ситуації, в якій була Фінляндія.

Стубб нагадав про період після Другої світової війни, коли Радянський Союз мав значний вплив на зовнішню політику Фінляндії.

