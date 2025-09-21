На тлі затяжної війни проти України Росія змушена підвищувати податки через стрімке зростання бюджетного дефіциту.

За підсумками восьми місяців 2025 року він становив 4,19 трлн рублів – майже вчетверо більше запланованого.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Росія підвищить ПДВ до 22% через дефіцит у бюджеті: що відомо

Попри публічні обіцянки Путіна не збільшувати податкове навантаження, влада вже обговорює підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%.

— Скорочувати витрати вже ніде – або армія, або соціалка, і жоден з варіантів не розглядається серйозно. Очікуваний бюджетний дефіцит на кінець 2025 року оцінюється в межах 5–8 трильйонів рублів, через що заплановані на 2026 рік 2,2 трлн рублів (0,9% ВВП) здаються радше як фінансовою ілюзією, – наголошують у розвідці.

За даними СЗРУ, ПДВ є головним джерелом доходів федерального бюджету.

У 2024 році він забезпечив майже 37% усіх надходжень, або 13,5 трлн рублів.

Востаннє ставка змінювалася у 2019 році з 18% до 20%.

Як зазначають у розвідці, першими під удар потраплять банки: до Держдуми внесено законопроєкт про разовий податок на надприбутки кредитних організацій у розмірі 10%.

Від банків очікують 200 млрд рублів – це мізерна сума на фоні загального дефіциту.

СЗРУ зазначає, що ці кроки є не стратегією, а спробою заткнути дірки в бюджеті.

Раніше розвідка повідомляла про стрімке зниження нафтогазових доходів Росії з майже 50% раніше до прогнозованих 20-22% у 2026 році.

