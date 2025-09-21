У Росії готуються підвищити ПДВ до 22% через рекордний бюджетний дефіцит – розвідка
На тлі затяжної війни проти України Росія змушена підвищувати податки через стрімке зростання бюджетного дефіциту.
За підсумками восьми місяців 2025 року він становив 4,19 трлн рублів – майже вчетверо більше запланованого.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Росія підвищить ПДВ до 22% через дефіцит у бюджеті: що відомо
Попри публічні обіцянки Путіна не збільшувати податкове навантаження, влада вже обговорює підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%.
— Скорочувати витрати вже ніде – або армія, або соціалка, і жоден з варіантів не розглядається серйозно. Очікуваний бюджетний дефіцит на кінець 2025 року оцінюється в межах 5–8 трильйонів рублів, через що заплановані на 2026 рік 2,2 трлн рублів (0,9% ВВП) здаються радше як фінансовою ілюзією, – наголошують у розвідці.
За даними СЗРУ, ПДВ є головним джерелом доходів федерального бюджету.
У 2024 році він забезпечив майже 37% усіх надходжень, або 13,5 трлн рублів.
Востаннє ставка змінювалася у 2019 році з 18% до 20%.
Як зазначають у розвідці, першими під удар потраплять банки: до Держдуми внесено законопроєкт про разовий податок на надприбутки кредитних організацій у розмірі 10%.
Від банків очікують 200 млрд рублів – це мізерна сума на фоні загального дефіциту.
СЗРУ зазначає, що ці кроки є не стратегією, а спробою заткнути дірки в бюджеті.
Раніше розвідка повідомляла про стрімке зниження нафтогазових доходів Росії з майже 50% раніше до прогнозованих 20-22% у 2026 році.