Австрійські спецслужби викрили співробітника енергетичного концерну OMV, який передавав конфіденційну інформацію російському дипломату.

Про це повідомляє австрійський журнал Profil.

В Австрії викрили російського агента: що відомо

Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) проводило багатомісячне стеження за працівником OMV, зацікавившись його частими зустрічами зі співробітником посольства РФ у Відні.

Російський дипломат вже значився у списках кількох західних спецслужб як ймовірний агент ФСБ.

— Багаторічний працівник OMV виявився російським ‘кротом’, який за допомогою співробітника російського посольства підривав діяльність критично важливого інфраструктурного підприємства, – йдеться у матеріалі.

Підозрюваний у шпигунстві працівник мав доступ до стратегічних проєктів компанії, зокрема до планів щодо відмови від російського газу та до багатомільярдної угоди з нафтовим гігантом Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

— Ймовірний шпигун мав значні знання: він постійно курсував між Абу-Дабі й Австрією, а у Відні зустрічався зі своїм другом із посольства, детально звітуючи про справи, – зазначається у статті.

Під час обшуку в помешканні підозрюваного вилучено великий обсяг внутрішніх та класифікованих документів, що стосуються діяльності OMV та її партнерів в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Наразі матеріали аналізуються слідством.

За інформацією Profil, підозрюваний є уродженцем Східної Європи, який отримав австрійське громадянство.

OMV підтвердила звільнення працівника та заявила про повну співпрацю з правоохоронними органами.

Міністерство закордонних справ Австрії звернулося до Росії з вимогою зняти дипломатичний імунітет з підозрюваного у шпигунстві співробітника посольства.

— Росія, очікувано, ніяк не відреагувала і навряд чи зробить це у відведений термін. Тоді, згідно зі ст. 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, дипломат автоматично стає persona non grata і повинен негайно залишити країну, – йдеться у статті.

