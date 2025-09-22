У Краснодарському краї Росії в станиці Стародерев’янковській Канівського району через падіння уламків дрона сталося загоряння на електропідстанції. А у будинок у Слов’янську-на-Кубані потрапили уламки російської ракети.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Атака дронів на Краснодарський край РФ

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, внаслідок події в станиці Стародерев’янковській постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби.

Місцеві жителі також помітили безпілотники над Слов’янськом-на-Кубані Краснодарського краю.

Повідомляється, що уламки збитих безпілотників впали на території трьох приватних будинків у Слов’янську-на-Кубані. Вибухами пошкоджено фасади та дахи будинків, вибито скло у вікнах. Також через падіння уламків загорілася трава в промзоні. Постраждалих немає, на місцях працюють екстрені служби.

Також повідомляється, що у житловий будинок у Слов’янську-на-Кубані влучив розгінний блок від російської ракети комплексу Панцир-С1. Водночас місцеві ЗМІ стверджують, що це нібито український дрон-ракета.

Атака дронів на Краснодарський край: уламки впали на електропідстанцію Фото 1

Astra

За даними Міноборони РФ, російська протиповітряна оборона нібито збила над Краснодарським краєм 25 ударних дронів, ще 25 БпЛА збили над територією Ростовської області. 19 БпЛА збили над територією Бєлгородської області, 13 – над територією Астраханської області, 10 – над територією окупованого Криму, 7 – над територією Брянської області, 5 – над акваторією Азовського моря, по 3 – над територіями Ярославської та Волгоградської областей.

Ще два дрони збили над акваторією Чорного моря, та по одному безпілотнику – над територіями Курської та Воронезької областей.

Увечері 21 вересня в районі санаторію Форос, що в окупованому Криму, пролунали вибухи. Повідомляється про загиблих та 15 поранених. Санаторій пов’язують із ФСБ Росії.

