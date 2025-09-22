У Краснодарському краї Росії в станиці Стародерев’янковській Канівського району через падіння уламків дрона сталося загоряння на електропідстанції. А у будинок у Слов’янську-на-Кубані потрапили уламки російської ракети.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Атака дронів на Краснодарський край РФ

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, внаслідок події в станиці Стародерев’янковській постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби.

Місцеві жителі також помітили безпілотники над Слов’янськом-на-Кубані Краснодарського краю.

Повідомляється, що уламки збитих безпілотників впали на території трьох приватних будинків у Слов’янську-на-Кубані. Вибухами пошкоджено фасади та дахи будинків, вибито скло у вікнах. Також через падіння уламків загорілася трава в промзоні. Постраждалих немає, на місцях працюють екстрені служби.

Також повідомляється, що у житловий будинок у Слов’янську-на-Кубані влучив розгінний блок від російської ракети комплексу Панцир-С1. Водночас місцеві ЗМІ стверджують, що це нібито український дрон-ракета.

За даними Міноборони РФ, російська протиповітряна оборона нібито збила над Краснодарським краєм 25 ударних дронів, ще 25 БпЛА збили над територією Ростовської області. 19 БпЛА збили над територією Бєлгородської області, 13 – над територією Астраханської області, 10 – над територією окупованого Криму, 7 – над територією Брянської області, 5 – над акваторією Азовського моря, по 3 – над територіями Ярославської та Волгоградської областей.

Ще два дрони збили над акваторією Чорного моря, та по одному безпілотнику – над територіями Курської та Воронезької областей.

Увечері 21 вересня в районі санаторію Форос, що в окупованому Криму, пролунали вибухи. Повідомляється про загиблих та 15 поранених. Санаторій пов’язують із ФСБ Росії.

