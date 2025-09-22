Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Вночі росіяни дронами атакували Київську область, там є пошкодження житлової інфраструктури. Також ворожа авіація запустила по Запоріжжю щонайменше п’ять керованих авіабомб – на жаль, у місті є загиблі.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи у Сумах

Вночі росіяни дронами Шахед атакували Суми.

Зараз дивляться

Під ударами опинилися промислові об’єкти, ще один удар по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках від вибухів вибило вікна та пошкоджено балконні рами.

Одна поранена людина, їй надається необхідна допомога, повідомив в. о. мера Артем Кобзар.

Вибухи у Запоріжжі

Вночі росіяни запустили на Запоріжжя щонайменше п’ять авіабомб. Зафіксовано влучання у підприємство, там спалахнула масштабна пожежа.

За інформацією від голови Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок авіаудару двоє людей загинули, двоє поранені. Один із поранених у лікарні у тяжкому стані.

Рятувальники оперативно ліквідовують пожежу на інфраструктурному об’єкті.

Вибухами пошкоджено житлові будинки.

Атака дронів на Київщину

Вночі російські дрони атакували Київську область.

У Бориспільському районі унаслідок атаки дронів загорівся триповерховий житловий будинок. Також пожежа ще у двох приватних будинках. На місцях працюють бійці ДСНС. Згодом стало відомо, що постраждав чоловік 1993 року народження – у нього сліпе осколкове поранення плеча. Госпіталізації не потребує.

У Вишгородському районі від ворожої атака загорілася лісова підстилка. У Фастівському районі — пожежа приватного будинку.

В Обухівському районі уламки дронів впали на багатоповерховий незаселений будинок.

Вибухи на Полтавщині

Ввечері 21 вересня російські ударні дрони влучили у цивільне підприємство на Полтавщині. Також ворожий безпілотник впав на відкритій території. Внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС.

На щастя, без постраждалих.

Вибухи у санаторії Форос в Криму

Ввечері 21 вересня в районі санаторію Форос у Криму пролунали потужні вибухи, є загиблі й поранені. Об’єкт традиційно пов’язують із ФСБ РФ.

Перед вибухами на півострові лунала повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Міноборони РФ повідомило про збиття українських дронів. За версією відомства, 16 безпілотників ліквідували над акваторією Чорного моря, а ще три – безпосередньо над Кримом.

Вибухи в Росії

Як повідомляє телеграм-канал Astra, вночі у Краснодарському краї в станиці Стародерев’янківській Канівського району через падіння уламків дронів загорілася електропідстанція.

Безпілотники також атакували Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї. За даними Astra, у житловий будинок у Слов’янську-на-Кубані попав розгінний блок від ракети російського комплексу Панцир-С1.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.