Президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка перебуває “в жахливому стані”.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

– Найбільший прогрес – те, що російська економіка в жахливому стані прямо зараз. Вона руйнується, – заявив президент США.

На його думку, “Україна робить дуже хорошу роботу, коли зупиняє цю дуже велику армію”.

Трамп також вважає, що він міг би вмовити прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перестати купувати російську нафту.

– Він мій друг. Я з ним не розмовляв. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він міг би перестати. І я думаю, що я так і зроблю, – відповів Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський почали зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генасамблеї ООН.

У публічіній частині Зеленський сказав, що може поділитися “непоганими новинами” з фронту та продовжив, що вони з Трампом говоритимуть “про те, як покласти край війні”.

Зеленський подякував Трампу за підтримку і за надходження американської зброї за механізмом PURL – за кошти інших членів НАТО.

Він додав, що Україна сподівається на більший тиск і більші санкції проти Росії.

