Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна за фінансової підтримки Європи та НАТО здатна перемогти та відновити свої кордони.

Про це очільник Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

Трамп зауважив, що за умови часу, терпіння і фінансової підтримки Європи і особливо НАТО, відновлення кордонів Україні, з яких почалася ця війна, цілком можливе.

Американський президент зауважив, що дійшов такого висновку, коли повністю зрозумів військову та економічну ситуацію України й Росії, коли побачивши економічні проблеми в Росії.

— Я вважаю, що Україна за підтримки ЄС здатна боротися і перемогти, повернувши всю Україну до її первісного вигляду. Чому б ні? Росія вже три з половиною роки веде війну без чіткої мети — війну, яку справжня військова держава мала виграти менш ніж за тиждень, — написав Трамп.

