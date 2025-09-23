Україна, ЄС та ще 36 країн у спільній заяві закликали Росію припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною.

Спільна заява України, ЄС та 36 країн

Заяву від імені України, Європейського Союзу та Албанії, Андорри, Австралії, Австрії, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Монако, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства зачитав глава МЗС Андрій Сибіга на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

– Міжнародна спільнота повинна залишатися єдиною у вирішенні цих серйозних порушень міжнародного права та у підтримці свободи, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. З цієї причини ми єдині у нашій солідарності та спільно закликаємо Російську Федерацію припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною, – йдеться у заяві.

Країни наголосили, що навмисні атаки на цивільне населення, цивільні об’єкти або заподіяння шкоди цивільному населенню є воєнним злочином.

Сибіга підкреслив, що Росія мусить негайно припинити невибіркові ракетні та безпілотні атаки на населені пункти України.

– Ми знову наголошуємо на необхідності забезпечення відповідальності за найсерйозніші злочини згідно з міжнародним правом, – зазначив він.

