Паризький кримінальний суд виніс вирок у справі колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Його засудили до п’яти років тюрми за те, що його передвиборчу кампанію фінансував лівійський режим Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках.

Про це повідомляють французькі та німецькі ЗМІ.

Суд над Ніколя Саркозі: що відомо про результати

Зазначається, що експрезидента Франції засудили до п’яти років позбавлення волі з відстроченим наказом про арешт.

Так, Саркозі збираються вручити повістку про явку до Національної фінансової прокуратури, яка призначить дату його ув’язнення.

Це покарання, як очікується, підлягатиме негайному виконанню навіть попри апеляцію.

Також Саркозі призначили штраф у розмірі €100 тис. і заборонили обіймати державні посади на термін п’ять років.

– Те, що сталося сьогодні в цій залі суду в Парижі, надзвичайно серйозно для верховенства права, – прокоментував ситуацію колишній президент.

Він оголосив, що збирається подати апеляцію.

За всіма іншими звинуваченнями суд виправдав Саркозі, зокрема – щодо обвинувачень в корупції та отриманні незаконного фінансування виборчої кампанії.

Окрім Саркозі, суд розглядав справу щодо його колишнього помічника Клода Геана та ексміністра внутрішніх справ Бріса Ортефе. Їх обох засудили за корупцію, вони отримали терміни в шість і два роки тюрми відповідно.

Обвинувачення щодо трьох інших фігурантів справи – зняті.

Що відомо про справу Саркозі

Тим часом голова суду Наталі Гаваріно повідомила, що Саркозі дозволив своїм близьким соратникам “діяти з метою отримання фінансової підтримки від лівійського режиму”.

Слідство тривало понад 10 років. У справі фігурували свідчення щодо валіз із €5 млн, які нібито доправили до Парижа з Лівії у 2006-2007 роках.

Звинувачення вважає, що саме ці кошти лягли в основу передвиборчої кампанії Ніколя Саркозі.

Політик протягом всього процесу заперечував усі звинувачення і називав справу “ганьбою для журналістики”.

Нагадаємо, Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007-го по 2012 рік. У 2011-му він активно підтримував військову інтервенцію в Лівії, коли там почалось повстання проти режиму Каддафі.

Іноземні бомбардування допомогли повстанцям перемогти, завдяки чому режим Каддафі був повалений, а лідер – убитий.

Саркозі визнали винним у торгівлі впливом та корупції у березні 2021 року. Тоді йому призначили рік тюрми та ще два – умовно. Фактичне покарання тоді замінили на носіння електронного браслета, а також – частковий домашній арешт.

Пізніше, восени 2021 року, експрезидента Франції визнали винним у ще одному кримінальному провадженні – щодо незаконного фінансування передвиборчої кампанії 2012 року.

Спочатку йому присудили рік ув’язнення, пізніше вирок пом’якшили до шести місяців із можливістю замінити тюремне ув’язнення на носіння електронного браслета.

Джерело: France info, Reuters, BFMTV

