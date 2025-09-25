Польський президент Кароль Навроцький заявив, що його візит до Києва “можливий”, однак не уточнив приблизної дати.

Про це Навроцький повідомив у відповідь на запитання журналістів під час пресконференції в Нью-Йорку в четвер, 25 вересня.

Зустріч Навроцького з Зеленським: що відомо

Крім іншого, польський президент повідомив, що мав “коротку розмову” із президентом Зеленським у Нью-Йорку.

За його словами, очільники української та польської держав обмінялися думками щодо ситуації в Україні та Європі.

– Звичайно, зустріч у Києві з президентом Зеленським у цей активний період моєї дипломатії є можливою. Я завершую перший місяць зустрічей у Європі та світі. Це природно, що зустрінуся з президентом Зеленським, – пояснив Навроцький.

Нагадаємо, після інавгурації 6 серпня новий польський очільник Кароль Навроцький здійснив низку закордонних візитів. Так, він двічі відвідав США та по одному разу був у Німеччині, Італії, Фінляндії, Ватикані, Литві та Франції.

Під час візиту до Сполучених Штатів Навроцький висловив думку, що публічна зміна позиції Дональда Трампа щодо Росії є хорошою новиною і для його країни також, адже очільник Білого дому добре розуміє агресивну сутність Російської Федерації.

