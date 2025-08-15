Навроцький відзначив роль української армії у битві з більшовиками 105 років тому
Президент Польщі Кароль Навроцький у вітанні до Дня Збройних сил країни та річниці перемоги у Варшавській битві відзначив внесок української армії у відбитті наступу більшовиків у 1920 році.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.
Навроцький згадав допомогу українців у битві за Варшаву
– Сьогодні ми відзначаємо 105-ту річницю великої перемоги Польщі у Варшавській битві 1920 року. Польська армія разом з українськими військами успішно відбила наступ Червоної армії на захід, захистивши Європу від комуністичної революції, – написав він.
Навроцький зазначив, що протягом століть російський імперіалізм був смертельною загрозою для нашої свободи.
За його словами, польська політична традиція вчить, що російський експансіонізм ґрунтується на спадщині внутрішнього деспотизму, в якому єдиною вільною людиною є сам правитель.
Він висловив переконання, що оскільки російський деспотизм є ворогом свободи, російський імперіалізм можна перемогти лише за допомогою союзу вільних народів.
– Свобода є безцінною. Її не можна ні купити, ні продати. Її треба захищати. Це польська традиція, що сягає XV століття, – написав він, згадавши також битви під Оршею 1514 року та під Клушино у 1610 році.
Він наголосив, що саме тому вони не здадуться російському імперіалізму та з цієї причини підтримують Україну у захисті її свободи – щоб Європа знову стала цілісною, вільною і мирною.
Кароль Навроцький підкреслив, що Росія не є нездоланною та непереможною.
Нагадаємо, 6 серпня Кароль Навроцький склав президентську присягу та офіційно заступив на посаду. У своїй промові він сказав, що підтримуватиме всі зусилля з модернізації польської армії.