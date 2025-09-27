Канцлер ФРН: Ми не у стані війни, але й не живемо у мирі
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хоча його країна не переживає зараз стадію активної війни, проте вона й не живе в мирі.
Про це повідомляє видання Handelsblatt.
Мерц оцінив загрози від російських дронів над Німеччиною
Фрідріх Мерц заявив, що з огляду на постійні кібератаки та дедалі частіші інциденти з дронами, Німеччина більше не може вважати себе країною, яка живе у повному мирі.
— Ми не перебуваємо у стані війни, але ми вже й не живемо у мирі, – зауважив він під час виступу в Берліні перед підприємцями.
Мерц наголосив, що небезпека є реальною.
Він нагадав про шпигунство, диверсії та постійні кібератаки, які вражають як державні структури, так і бізнес.
— Я припускаю, що кожен другий у цій залі хоча б один раз стикався з тим, що його дата-мережі чи інфраструктура зазнавали нападу, – зазначив він.
Політик також згадав убивство Зелімхана Хангошвілі у берлінському Тіргартені в 2019 році, яке стало одним із найгучніших прикладів ворожої діяльності на території Німеччини.
Інциденти з провокативними діями російських військових у Балтійському регіоні останнім часом трапляються дедалі частіше.
Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявляв, що подібні прольоти російських літаків є типовою тактикою тиску та демонстрації сили.
Зокрема, він нагадав про проліт російських розвідувальних літаків поблизу німецького фрегата Гамбург у Балтійському морі.
Цей фрегат бере участь у навчаннях НАТО Удар Нептуна.