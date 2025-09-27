Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хоча його країна не переживає зараз стадію активної війни, проте вона й не живе в мирі.

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

Мерц оцінив загрози від російських дронів над Німеччиною

Фрідріх Мерц заявив, що з огляду на постійні кібератаки та дедалі частіші інциденти з дронами, Німеччина більше не може вважати себе країною, яка живе у повному мирі.

Зараз дивляться

— Ми не перебуваємо у стані війни, але ми вже й не живемо у мирі, – зауважив він під час виступу в Берліні перед підприємцями.

Мерц наголосив, що небезпека є реальною.

Він нагадав про шпигунство, диверсії та постійні кібератаки, які вражають як державні структури, так і бізнес.

— Я припускаю, що кожен другий у цій залі хоча б один раз стикався з тим, що його дата-мережі чи інфраструктура зазнавали нападу, – зазначив він.

Політик також згадав убивство Зелімхана Хангошвілі у берлінському Тіргартені в 2019 році, яке стало одним із найгучніших прикладів ворожої діяльності на території Німеччини.

Інциденти з провокативними діями російських військових у Балтійському регіоні останнім часом трапляються дедалі частіше.

Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявляв, що подібні прольоти російських літаків є типовою тактикою тиску та демонстрації сили.

Зокрема, він нагадав про проліт російських розвідувальних літаків поблизу німецького фрегата Гамбург у Балтійському морі.

Цей фрегат бере участь у навчаннях НАТО Удар Нептуна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.