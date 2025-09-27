Сирія видала ордер на арешт колишнього президента країни Башара Асада. Це відкриває шлях для передання цього ордера в Інтерпол з метою вжиття міжнародних заходів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Сирії видала ордер на арешт Асада

Згідно з повідомленнями сирійської державної інформаційної агенції Sana, в ордері звинувачення включають: умисне вбивство, катування, що призвели до смерті, та позбавлення волі, і він ґрунтується на позовах, поданих сім’ями жертв у південній провінції Дераа щодо подій, що відбулися в листопаді 2011 року.

Башар Асад і його родина втекли до Росії в грудні 2024 року після того, як повстанці повалили його режим після 13 років громадянської війни, що спалахнула внаслідок продемократичних протестів і подальших репресій з боку режиму Асада.

Експрезидента Сирії звинувачують у застосуванні хімічної зброї проти цивільного населення і масових тортурах під час війни в Сирії.

За даними британської організації Сирійська обсерваторія з прав людини, станом на березень 2024 року в громадянській війні в Сирії загинуло понад 600 тис. осіб.

За даними Організації Об’єднаних Націй, понад половина довоєнного населення в 23 млн осіб була вимушена переселитися в інші регіони Сирії або в інші країни.

