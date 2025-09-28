Велика Британія має намір використати безпілотники власного виробництва для формування “стіни з дронів”, що зміцнить оборону НАТО від російських загроз.

Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі в інтерв’ю The Telegraph.

Велика Британія побудує “стіну з дронів”

За його словами, недорогі дрони стануть важливим елементом нової стратегії, спрямованої на протидію російським безпілотникам і ракетам.

Гілі наголосив, що небезпечні дії Росії отримають відповідь із боку НАТО, зокрема завдяки сучасним засобам захисту повітряного простору.

26 вересня європейські міністри оборони обговорили концепцію “стіни з дронів”.

Її суть полягає в розгортанні безпілотників уздовж східних кордонів Альянсу, щоб перехоплювати російські дрони та ракети ще на підльоті.

Велика Британія та Україна реалізують спільну програму під кодовою назвою Project OCTOPUS.

У межах цього проєкту британські підприємства найближчими тижнями розпочнуть серійне виробництво дронів-перехоплювачів для потреб України та НАТО.

Гілі наголосив, що Велика Британія застосує технології, яких немає у Росії, щоб налагодити масовий випуск безпілотників.

Інтелектуальні права на ці розробки належатимуть Великій Британії та Україні, що дозволить застосовувати їх у ширшому масштабі всередині НАТО.

Міністр зауважив, що дрони вже продемонстрували ефективність проти іранських Shahed. Водночас їхня собівартість становить менше десятої частини вартості аналогічних систем, які пропонують конкуренти.

У перспективі такі апарати можуть стати частиною системи ППО Великої Британії та захищати військові об’єкти та критичну інфраструктуру.

– Ми готові разом із союзниками по НАТО показати Путіну, що його агресія та вторгнення, необдумані чи навмисні, зустрінуть спротив, – наголосив Гілі.

Нагадаємо, у 2026 році у британському місті Свіндон планується відкриття великого заводу з виробництва безпілотників, який забезпечить масштабне виготовлення нових систем для потреб оборони.