На південному сході Польщі неподалік українського кордону відкрили навчальний центр для української армії. Очікується, що там зможе одночасно навчатися 1,2 тис. українських військовослужбовців.

Укрінформ

Навчальний центр українських військових у Польщі: що відомо

Зазначається, що навчальний центр Camp Jomsborg відкрили офіційні представники України, Польщі, Норвегії, Естонії, Литви, Латвії, Швеції та Ісландії.

– Відкриття центру демонструє здатність навчати українських солдатів у великій кількості у хорошому місці – Підкарпатському регіоні поблизу України, на полігоні, який зараз справді починає друге життя. Цей полігон отримує можливості, яких ніколи раніше не мав, – розповів віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він подякував Норвегії за допомогу у швидкому втіленні цієї ідеї в життя та назвав важливим те, що союзники використовуватимуть український досвід.

– Поряд із нами знаходиться злітно-посадкова смуга для запуску безпілотників. Є місце для вивчення досвіду війни, що триває в Україні, впровадження найкращих рішень та можливостей боротьби з безпілотниками, можливостей використання дронів, якими володіє українська армія, – наголосив Косіняк-Камиш.

Цей центр знаходиться у Навчальному центрі сухопутних військ Демба-Ліпа. Його створили у рамках міжнародної ініціативи ЗС Норвегії за сприяння Польщі як приймаючої країни.

W Lipie otwarliśmy ośrodek szkolenia (Camp Jomsborg), utworzony w Polsce ????????we współpracy z Norwegią ????????

Bedzie to doskonałe miejsce do szkolenia naszego wojska, żołnierzy z Ukrainy oraz żołnierzy krajów skandynawskich. Będziemy tam również rozwijać nasze zdolności dronowe.… pic.twitter.com/yCSrzNnVCG — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 1, 2025

У Міноборони Польщі зазначили, що цей центр є ще одним одним елементом союзницької підтримки України та має надати змогу продовжити співпрацю у розбудові оборонних можливостей.

