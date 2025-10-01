У Польщі відкрили навчальний центр для 1,2 тис. українських військових
На південному сході Польщі неподалік українського кордону відкрили навчальний центр для української армії. Очікується, що там зможе одночасно навчатися 1,2 тис. українських військовослужбовців.
Про це повідомляє Укрінформ.
Навчальний центр українських військових у Польщі: що відомо
Зазначається, що навчальний центр Camp Jomsborg відкрили офіційні представники України, Польщі, Норвегії, Естонії, Литви, Латвії, Швеції та Ісландії.
– Відкриття центру демонструє здатність навчати українських солдатів у великій кількості у хорошому місці – Підкарпатському регіоні поблизу України, на полігоні, який зараз справді починає друге життя. Цей полігон отримує можливості, яких ніколи раніше не мав, – розповів віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Він подякував Норвегії за допомогу у швидкому втіленні цієї ідеї в життя та назвав важливим те, що союзники використовуватимуть український досвід.
– Поряд із нами знаходиться злітно-посадкова смуга для запуску безпілотників. Є місце для вивчення досвіду війни, що триває в Україні, впровадження найкращих рішень та можливостей боротьби з безпілотниками, можливостей використання дронів, якими володіє українська армія, – наголосив Косіняк-Камиш.
Цей центр знаходиться у Навчальному центрі сухопутних військ Демба-Ліпа. Його створили у рамках міжнародної ініціативи ЗС Норвегії за сприяння Польщі як приймаючої країни.
W Lipie otwarliśmy ośrodek szkolenia (Camp Jomsborg), utworzony w Polsce ????????we współpracy z Norwegią ????????
Bedzie to doskonałe miejsce do szkolenia naszego wojska, żołnierzy z Ukrainy oraz żołnierzy krajów skandynawskich. Będziemy tam również rozwijać nasze zdolności dronowe.… pic.twitter.com/yCSrzNnVCG
— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 1, 2025
У Міноборони Польщі зазначили, що цей центр є ще одним одним елементом союзницької підтримки України та має надати змогу продовжити співпрацю у розбудові оборонних можливостей.