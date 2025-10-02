Росія, ймовірно, модернізувала свої балістичні ракети, щоб підвищити їхню ефективність проти американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише Financial Times із посиланням на чинних і колишніх українських та західних чиновників.

Як Росія навчилася обходити Patriot

За даними видання, Москва внесла зміни до мобільної системи Іскандер-М з дальністю до 500 км, а також до авіаційних балістичних ракет Кинджал, які можуть долати близько 480 км.

Тепер ракети здійснюють круті піке або непередбачувані маневри, що значно ускладнює роботу української ППО. У результаті рівень перехоплення знизився з 37% у серпні до 6% у вересні.

Модернізація, ймовірно, пов’язана з програмними змінами, які дозволяють ракетам змінювати траєкторію в польоті, зазначає FT.

Україна передає дані про ефективність перехоплень Пентагону та виробникам Patriot – компаніям Raytheon і Lockheed Martin.

Водночас оновлення системи відстають від тактичних змін, які запроваджує Росія. Аналітики вважають, що РФ активно використовує дані про перехоплення для вдосконалення систем наведення своїх ракет.

Влітку 2025 року Росія завдала низки ударів по заводах з виробництва безпілотників у Києві та області.

Однією з цілей став об’єкт, де виготовляли турецькі дрони Bayraktar. Атака відбулася 28 серпня, тоді ракети змогли обійти українську ППО та пошкодили офіси делегації ЄС і Британської ради, що розташовувалися поруч.

Patriot — нині єдина система на озброєнні України, здатна збивати російські балістичні ракети.

У липні Military Watch Magazine повідомляло, що запаси перехоплювачів у США скоротилися до 25% від мінімально необхідного рівня.

Це ускладнює перспективи масштабних поставок Patriot до України найближчим часом.

Дефіцит пов’язаний як із попередніми постачаннями Києву, так і з витратами перехоплювачів під час відбиття атаки Корпусу вартових Ісламської революції на базу ВПС США в Катарі 23 червня.

У вересні FT також попереджало, що Україна може зіткнутися з браком засобів ППО через сповільнені поставки зі США на тлі масованих російських атак.

