Наприкінці минулого тижня над критично важливими об’єктами у німецькій землі Шлезвіг-Гольштайн помітили невідомі дрони, які, на думку влади, навмисно стежили за інфраструктурою.

Про це йдеться у публікації Spiegel.

Дрони над критичною інфраструктурою Німеччини: що відомо

Минулого четверга над територією заводу концерну Thyssenkrupp були помічені два невеликих дрони.

Після цього група БпЛА із так званим головним дроном пролетіла над університетською клінікою Кіля.

Близько 22:00 подібна група з’явилася над прибережною електростанцією та Північно-Східним каналом.

Пізніше над Кільською затокою зафіксували великий стаціонарний дрон та кілька невеликих літаючих об’єктів.

За даними джерела видання з кіл безпеки, над будівлею Landeshaus Kiel, де розташована штаб-квартира парламенту землі, також пролетіла група безпілотників.

Крім того, дрони стежили за нафтопереробним заводом Heide, що постачає гас до аеропорту Гамбурга.

У внутрішній записці поліції землі зазначено, що польоти мали особливий характер: дрони рухалися паралельними траєкторіями, ймовірно, для точного вимірювання об’єктів на землі.

Це свідчить про організоване спостереження за критичною інфраструктурою.

Як зазначили у виданні, німецька влада розслідує підозру, що безпілотники навмисне пролітали над важливими об’єктами для їх обстеження, включно з електростанцією, університетською лікарнею та будівлею уряду землі.

Після інциденту уряд землі висловлювався дуже стримано.

Міністерка внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштайну Забіне Зюттерлін-Ваак повідомила про розслідування підозри у шпигунстві, але не розкрила подробиць і маршрут польоту дронів.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини на початку тижня також не надало додаткової інформації.

Виявлення безпілотників над Шлезвіг-Гольштайном не було єдиним випадком минулого тижня.

У четвер підозрілі дрони помітили над військовою базою Заніц у Мекленбурзі-Передній Померанії, а наступного дня – над командуванням ВМС у Ростоку.

У зв’язку із зростаючою загрозою від невідомих дронів над критичною інфраструктурою Німеччини та Європи уряд розглядає можливість дозволити збройним силам збивати безпілотники за певних умов.

Це рішення розглядається як превентивний захід для захисту важливих об’єктів.

