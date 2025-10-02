Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що дрони, які порушують повітряний простір Європи, “можуть бути знищені”.

Про це він сказав на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені, передає The Guardian.

Макрон про збиття дронів РФ на території ЄС

Французький президент заявив, що нам потрібна “більша непередбачуваність”, щоб посилити нашу стримувальну силу.

Говорячи про нещодавні провокації проти Польщі, Естонії та інших країн Макрон попередив, що російські дрони “можуть бути знищені”.

– Я думаю, що головна відповідь повинна полягати в більшій непередбачуваності та більшій стратегічній неоднозначності. І я вважаю, що дуже важливо мати чітке повідомлення. Дрони, які порушують нашу територію, просто ризикують. Вони можуть бути знищені, крапка, – сказав Макрон.

Він запевнив у солідарності Франції з союзниками, заявивши, що “дуже важливо… довести до кінця розслідування того, що сталося в Данії”, де через дрони зупиняли роботу аеропортів.

Макрон заявив, що вони зібралися не для того, щоб попереджати. За його словами, вони зроблять “все, що потрібно, щоб зберегти нашу повітряну цілісність і територіальну цілісність”.

Нагадаємо, 10 вересня повітряний простір Польщі порушили десятки російських дронів. Голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач повідомив, що кордон країни перетнув 21 безпілотник.

22 вересня закривали аеропорт у Копенгагені через появу безпілотників. Також в ніч із 24 на 25 вересня повітряний простір Данії було порушено невідомими дронами. Їх зафіксували над аеропортом Ольборг.

