У Білому домі розкритикували Нобелівський комітет після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.

Про це написав директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун у соцмережі Х.

Білий дім розкритикував Нобелівську премію миру

Як відомо, американський президент прагнув здобути Нобелівську премію миру, однак у 2025 році її присудили правозахисниці Марії Коріні Мачадо з Венесуели.

У відповідь на це Чун заявив, що Нобелівський комітет довів, що для нього “політика важливіша за мир”.

– Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі, – додав директор з комунікацій Білого дому.

Як повідомлялося, норвезькі політики готувалися до непередбачуваних наслідків для відносин країни зі США, якщо американський президент не отримає Нобелівську премію миру, яку він так прагне.

Трамп неодноразово заявляв, що завдяки його діям у світі вдалося завершити кілька збройних конфліктів, і натякав, що заслуговує на Нобелівську премію миру.

У липні президент США несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також своє прагнення отримати Нобелівську премію миру.

