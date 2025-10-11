Важкі бої почалися на кордоні між Афганістаном і Пакистаном у суботу, 11 жовтня.

Пакистан та Афганістан: яка ситуація на кордоні між країнами

Уздовж усієї лінії Дюранда йдуть бої, пишуть Barrons та TOLOnews.

Повідомляється, що на тлі загострення відносин між Пакистаном та Афганістаном сили ісламістського угруповання Талібан і пакистанська армія відкрили вогонь один по одному. За інформацією ЗМІ, у низці районів військові Пакистану були змушені залишити свої позиції.

Зараз дивляться

Джерела повідомили журналістам, що у провінціях Кунар, Нангархар і Гільменд продовжуються запеклі бої. Сили Талібану атакують з кількох напрямків позиції пакистанських військових на кордоні Пакистану.

NEW: The Taliban is sending reinforcements as clashes with Pakistan escalate. pic.twitter.com/dkmk32cTRg — Clash Report (@clashreport) October 11, 2025

Крім того, бої поширилися з району Шурабак провінції Кандагар. У виданні зауважили, що напади Талібану на пакистанську територію тривають.

Крім цього, у Афганістані заявили, що ВПС країни завдали авіаудару по пакистанському місту Лахор.

Повідомляється про начебто захоплення талібами контрольно-пропускних пунктів.

У Пакистані заявили, що відповіли на прикордонні атаки талібів артилерією і збили три афганські квадрокоптери, які перевозили вибухівку.

BREAKING: Pakistani jet activity reported in Afghanistan. pic.twitter.com/vsu9dBMvRE — Clash Report (@clashreport) October 11, 2025

BREAKING: The Afghan Taliban have launched an attack against Pakistan at the border of the Helmand Province with Pakistan ???????????????? pic.twitter.com/wffHKDKx7X — Visegrád 24 (@visegrad24) October 11, 2025

Загострення між Пакистаном та Афганістаном: причина

У Талібані стверджують, що причиною стали авіаудари по Кабулу, яких днями нібито завдав Пакистан. У заяві афганської сторони сказано, що “у відповідь на авіаудари, здійснені пакистанською армією по Кабулу”, сили Талібану беруть участь у “запеклих зіткненнях з пакистанськими силами безпеки в різних районах” уздовж кордону.

Поширювалися чутки, що вибухи в Кабулі були частиною цілеспрямованої атаки на Нур Валі Мехсуда – ватажка бойовиків руху Техрік-е-Талібан Пакистан, які чинять напади на території Пакистану. Водночас Ісламабад офіційно не підтвердив свою причетність до ударів.

Лінія Дюранда: де знаходиться

Лінія Дюранда – це майже нерозмічений кордон між Афганістаном і Пакистаном довжиною понад 2600 кілометрів. На заході починається на кордоні з Іраном, на сході межує з Китаєм.

Виникла внаслідок двох англо-афганських воєн, у яких Велика Британія намагалася розширити Британську Індію. Ця лінія є результатом переговорів у 1893 році між афганським еміром Абдур-Рахманом і секретарем індійської колоніальної адміністрації сером Мортімером Дюрандом.

Нагадаємо, що 30 вересня за наказом верховного лідера Гайбатулли Ахундзада таліби заблокували усі телекомунікації в Афганістані.

Джерело : BBC, AFP

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.