На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули запеклі бої: що відомо
Важкі бої почалися на кордоні між Афганістаном і Пакистаном у суботу, 11 жовтня.
Пакистан та Афганістан: яка ситуація на кордоні між країнами
Уздовж усієї лінії Дюранда йдуть бої, пишуть Barrons та TOLOnews.
Повідомляється, що на тлі загострення відносин між Пакистаном та Афганістаном сили ісламістського угруповання Талібан і пакистанська армія відкрили вогонь один по одному. За інформацією ЗМІ, у низці районів військові Пакистану були змушені залишити свої позиції.
Джерела повідомили журналістам, що у провінціях Кунар, Нангархар і Гільменд продовжуються запеклі бої. Сили Талібану атакують з кількох напрямків позиції пакистанських військових на кордоні Пакистану.
Крім того, бої поширилися з району Шурабак провінції Кандагар. У виданні зауважили, що напади Талібану на пакистанську територію тривають.
Крім цього, у Афганістані заявили, що ВПС країни завдали авіаудару по пакистанському місту Лахор.
Повідомляється про начебто захоплення талібами контрольно-пропускних пунктів.
У Пакистані заявили, що відповіли на прикордонні атаки талібів артилерією і збили три афганські квадрокоптери, які перевозили вибухівку.
Загострення між Пакистаном та Афганістаном: причина
У Талібані стверджують, що причиною стали авіаудари по Кабулу, яких днями нібито завдав Пакистан. У заяві афганської сторони сказано, що “у відповідь на авіаудари, здійснені пакистанською армією по Кабулу”, сили Талібану беруть участь у “запеклих зіткненнях з пакистанськими силами безпеки в різних районах” уздовж кордону.
Поширювалися чутки, що вибухи в Кабулі були частиною цілеспрямованої атаки на Нур Валі Мехсуда – ватажка бойовиків руху Техрік-е-Талібан Пакистан, які чинять напади на території Пакистану. Водночас Ісламабад офіційно не підтвердив свою причетність до ударів.
Лінія Дюранда: де знаходиться
Лінія Дюранда – це майже нерозмічений кордон між Афганістаном і Пакистаном довжиною понад 2600 кілометрів. На заході починається на кордоні з Іраном, на сході межує з Китаєм.
Виникла внаслідок двох англо-афганських воєн, у яких Велика Британія намагалася розширити Британську Індію. Ця лінія є результатом переговорів у 1893 році між афганським еміром Абдур-Рахманом і секретарем індійської колоніальної адміністрації сером Мортімером Дюрандом.
Нагадаємо, що 30 вересня за наказом верховного лідера Гайбатулли Ахундзада таліби заблокували усі телекомунікації в Афганістані.