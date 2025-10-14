Європейська комісія оштрафувала модні бренди Gucci, Chloé і Loewe на понад €157 млн за порушення антимонопольних правил.

Компанії роками обмежували незалежних продавців у праві самостійно встановлювати ціни на свою продукцію – як онлайн, так і в магазинах, повідомили у Єврокомісії.

Тиск з боку брендів на ритейлерів

За даними розслідування, бренди фіксували роздрібні ціни на одяг, взуття, шкіряні вироби та аксесуари, змушуючи ритейлерів не відхилятися від рекомендованих цін, не перевищувати встановлені межі знижок і дотримуватися визначених періодів розпродажів. У деяких випадках продавцям узагалі забороняли робити будь-які знижки.

Gucci, Chloé і Loewe контролювали виконання цих правил, відстежували ціни в магазинах і вимагали виправлення “порушень”. Такі дії позбавляли продавців свободи формувати власну цінову політику та зменшували конкуренцію між ними.

Окрім цього, Gucci запровадила додаткове обмеження, наказавши ритейлерам припинити онлайн-продажі певної лінійки продукції.

Неправомірна діяльність тривала до квітня 2023 року, коли Єврокомісія провела раптові перевірки у штаб-квартирах брендів. За даними відомства, Gucci порушувала правила з 2015 по 2023 рік, Loewe – із 2015-го, а Chloé – із 2019-го.

Яке покарання понесуть бренди

Сумарний розмір штрафів склав понад €157 млн. Найбільше заплатить Gucci – €119,7 млн. Бренди Chloé та Loewe відшкодують €19,7 млн та €18 млн відповідно. Частину санкцій зменшили, оскільки компанії співпрацювали зі слідством і визнали порушення.

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань справедливого та конкурентного переходу Тереза Рібера заявила, що цей кейс має стати попередженням для всього ринку.

– У Європі кожен споживач, незалежно від того, що і де купує, має право на чесну цінову конкуренцію. Ми не терпітимемо таких практик, – наголосила Рібера.

Постраждалі продавці можуть подати позови до національних судів країн ЄС, аби стягнути збитки, завдані незаконними діями брендів. Отримані від штрафів кошти буде перераховано до загального бюджету Євросоюзу – вони зменшать фінансові внески держав-членів у наступному році.

