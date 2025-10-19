Ізраїль завдав авіаударів по місту Рафах у південній частині Сектора Гази. Це сталося під час сутичок між ізраїльськими силами та бойовиками ХАМАС.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на ізраїльські та палестинські ЗМІ.

Ізраїль почав наступ на Газу

Державний мовник Ізраїлю Kan повідомив, що Військово-повітряні сили завдають ударів по цілях у місті Рафах.

Інші видання інформують про атаки в районах південної Гази та в місті Джабалія, розташованому на півночі анклаву.

Ізраїльський телеканал Channel 12 зазначив, що удари по Рафаху були нанесені для захисту угруповання Yasser Abu Shabab – збройного формування, яке підтримується Ізраїлем.

Палестинці звинувачують угрупування у крадіжках гуманітарної допомоги та нападах на цивільних під час дворічної війни Ізраїлю проти Гази.

Палестинське видання Quds Network, посилаючись на неназване джерело, повідомило, що підрозділ під керівництвом ХАМАС здійснив операцію проти групи Yasser Abu Shabab на сході Рафаха перед початком ізраїльських авіаударів.

За даними The Times of Israel, бойовики у Секторі Гази здійснили атаку на ізраїльські війська в Рафаху, що й спровокувало подальші удари.

Ізраїльські військові заявили, що бойовики ХАМАС провели “кілька атак” на ізраїльські сили за межами “жовтої лінії” – буферної зони, зокрема із застосуванням гранатометів та снайперського вогню.

Як повідомили у ЦАХАЛ, це стало “кричущим порушенням” режиму припинення вогню.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що перехід у Рафаху на кордоні між сектором Гази та Єгиптом буде закритим, доки ХАМАС не віддасть Ізраїлю тіла загиблих заручників.

США повідомили з посиланням на розвіддані країнам-гарантам мирної угоди щодо Гази про про підготовку ХАМАСом нападу на цивільних мешканців сектору, що вважатиметься порушенням домовленостей.

Мирна угода щодо Сектора Гази

Президент США Дональд Трамп представив 20-пунктовий план завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС, який передбачає створення міжнародної Ради миру.

6 жовтня в Єгипті почалися непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Єгипту, США та Катару.

Ізраїль погодився на перший етап домовленостей, що передбачає припинення вогню та обмін заручниками.

Згідно з угодою, Ізраїль частково виводить свої війська, після чого ХАМАС протягом 72 годин має звільнити всіх ізраїльських заручників, а прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху – відпустити палестинських утримуваних осіб.

13 жовтня Трамп разом із трьома лідерами країн Близького Сходу підписав мирну угоду щодо Сектора Гази.

ХАМАС передав Ізраїлю 20 живих заручників та тіла чотирьох загиблих в обмін на 2 тис. палестинських ув’язнених.

