На засіданні у середу Уряд Литви ухвалив рішення закрити кордон з Білоруссю до кінця листопада, повідомляють литовські ЗМІ.

Литва вирішила закрити кордон з Білоруссю до 30 листопада

Рішенням кабінету міністрів прикордонний перехід Шальчінінкай – Беняконі повністю закривається, – цитують ЗМІ повідомлення уряду країни.

Крім того, обмежено проїзд через прикордонний перехід Мядінінкай – Кам’яний Лог.

Зазначається, що заборона на проїзд через цей пункт не стосується дипломатів, дипломатичної пошти, осіб, які слідують за спрощеним транзитним документом, громадян Литви, які повертаються до країни, та членів їх сімей.

Крім того, проїзд дозволений для громадян ЄС, Європейської економічної зони та країн НАТО, які в’їжджають до Литви, і членів їх сімей, іноземців, які повертаються до країни за наявності чинного дозволу у Литві, а також для іноземних громадян, які мають гуманітарні візи.

Рішення діятиме до 30 листопада, після чого уряд Литви ухвалить рішення, чи буде продовжено відповідну заборону.

Нагадаємо, що литовсько-білоруський кордон було закрито з ночі на понеділок у зв’язку з черговим інцидентом у повітряному просторі. Тоді повідомлялось, що у середу уряд Литви ухвалить рішення про його терміни.

Минулого тижня Литва тричі зупиняла оформлення у пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю у зв’язку з тим, що служби фіксували приліт з білоруської території метеозондів з контрабандою. Також призупиняв роботу аеропорт Вільнюса.

Тимчасовому повіреному у справах Білорусі в Литві після цих випадків вручалися ноти протесту. Президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що розглядає можливість закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін.

